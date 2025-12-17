В туалетах Китая появились кабинки, которые становятся прозрачными при курении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В мужских туалетах на юго-востоке Китая установили кабинки с матовым стеклом, которое становится прозрачным при курении, сообщила газета Global Times.

Кабины разместили на первом этаже торгового центра Shuibei International Center в Шэньчжэне. Внутри повесили предупреждающие таблички: "Курящие рискуют оказаться в интернете на всеобщее обозрение".

Интеллектуальная система реагирует на сигаретный дым, делает стекло прозрачным и включает звуковой сигнал. По информации издания, нововведение появилось после многочисленных жалоб посетителей.

Отмечается, что аналогичную систему уже тестируют в другом торговом центре города, и планируется установить такие стекла во всех туалетах комплекса.

Ранее в зоне внутренних вылетов столичного аэропорта Домодедово открылись законсервированные бесплатные курительные комнаты. По словам официального представителя аэропорта Сергея Старикова, все комнаты оснащены фильтрами, которые защищают некурящих пассажиров от дыма. Он отметил, что это должно помочь исключить случаи курения в туалетах.