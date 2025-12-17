Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 11:52

Общество

В туалетах Китая появились кабинки, которые становятся прозрачными при курении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В мужских туалетах на юго-востоке Китая установили кабинки с матовым стеклом, которое становится прозрачным при курении, сообщила газета Global Times.

Кабины разместили на первом этаже торгового центра Shuibei International Center в Шэньчжэне. Внутри повесили предупреждающие таблички: "Курящие рискуют оказаться в интернете на всеобщее обозрение".

Интеллектуальная система реагирует на сигаретный дым, делает стекло прозрачным и включает звуковой сигнал. По информации издания, нововведение появилось после многочисленных жалоб посетителей.

Отмечается, что аналогичную систему уже тестируют в другом торговом центре города, и планируется установить такие стекла во всех туалетах комплекса.

Ранее в зоне внутренних вылетов столичного аэропорта Домодедово открылись законсервированные бесплатные курительные комнаты. По словам официального представителя аэропорта Сергея Старикова, все комнаты оснащены фильтрами, которые защищают некурящих пассажиров от дыма. Он отметил, что это должно помочь исключить случаи курения в туалетах.

Читайте также


за рубежомобщество

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика