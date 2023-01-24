В Екатеринбурге учителя гимназии обвинили в издевательствах над учеником третьего класса

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В Екатеринбурге мать одного из учеников третьего класса местной гимназии № 94 утверждает, что ее ребенок подвергался физическому насилию со стороны учителя. Об этом сообщает URA.RU.

По словам женщины, в родительском чате она случайно узнала, что педагог обмотала скотчем ее сына на глазах у всех его одноклассников.

"Я боюсь представить, что пришлось перенести моему ребенку. Если честно, я сначала не поверила. Начала аккуратно расспрашивать сына. Он сначала молчал, а потом разревелся и сказал, что педагог может ударить тряпкой, которой моют доску, или ударить книжкой, а на днях она обмотала его скотчем. Сын сказал, что подобное отношение проявляется и к другим ученикам", – поделилась мать школьника.

Она добавила, что администрация школы вызвала ее на разговор. Женщина сообщила, что никаких извинений она или ее сын пока не получили, а от предстоящего разговора с администрацией она ожидает, что во всех инцидентах будут винить ее ребенка.

"Готовлюсь морально к тому, что всю вину, как всегда, спустят на родителей, а педагог останется безнаказанным. Одно могу сказать точно – такой человек контактировать с детьми не может", – сообщила мать ученика.

Руководитель учебного заведения не стал комментировать журналистам информацию о насилии в отношении ребенка.

Ранее в телеграм-каналах появилось видео, как в одной из школ в Усть-Лабинске заместитель по воспитательной работе выпорол детей ремнем. Позже он назвал свои действия шоу-наказанием, которое пришлось устроить из-за буйства шестиклассников.

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