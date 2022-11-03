03 ноября, 17:04M24.RU
Специалисты рассказали, как защитить ребенка от травли в школе
3 ноября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная Международному дню против насилия и травли в школе и кибербуллинга, который пройдет 5 ноября.
Перед журналистами выступили:
- уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова;
- заслуженный учитель РФ, педагог, член-корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург;
- писатель, общественный деятель, член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой;
- победитель конкурса "Большая перемена" Елизавета Кочеткова;
- актриса, общественный деятель Яна Поплавская;
- президент международного проекта "Память народа: во имя мира" Оксана Бондарева.