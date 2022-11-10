ВСУ безуспешно атаковали подразделения ВС РФ на купянском направлении – Минобороны

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ продолжают проведение спецоперации на территории Украины. По его словам, войска на николаево-криворожском направлении выполняют маневр по переброске на левый берег Днепра в соответствии с планом командования.

На купянском направлении противник силами до двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР.