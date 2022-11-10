Mazda решила передать долю в дальневосточном СП "Соллерсу"

Фото: ТАСС/Zuma

Японский автоконцерн Mazda передаст свою долю в паритетном совместном предприятии (СП) по выпуску автомобилей на Дальнем Востоке российской группе "Соллерс". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отчетность компании по итогам второго квартала.

Сделка, стоимость которой составит 1 евро, подразумевает опцион на выкуп Mazda доли в СП в течение следующих трех лет. В компании подчеркнули, что процедуру передачи завершат в кратчайшие сроки после получения одобрения соответствующих органов.

В связи с передачей доли концерн планирует отразить убыток в размере 12 миллиардов иен (более 82 миллионов долларов).

В "Соллерсе" рассказали, что готовят запуск новых продуктов на мощностях площадки в следующем году.

Ранее сообщалось, что Infiniti решила покинуть российский рынок. Компания подчеркнула, что продолжит оказывать сервисную поддержку всем владельцам автомобилей по гарантии. В Infiniti отметили, что с теплом вспоминают начало своей деятельности в России.



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