Компания Infiniti объявила об уходе с рынка РФ

Фото: ТАСС/Boris Roessler/DPA

Компания Infiniti приняла решение покинуть российский рынок. Соответствующая запись появилась в официальной группе в соцсети "ВКонтакте".

Компания отметила, что продолжит оказывать сервисную поддержку всем владельцам автомобилей по гарантии. В Infiniti также выразили готовность ответить на все вопросы по официальным каналам связи.

"Мы говорим вам до свидания, бесконечно ваш Infiniti", – говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что с теплом вспоминают начало своей деятельности, об открытии в РФ "японской культуры, японского подхода к дизайну, дому и времени с семьей".

"Мы верим в светлое будущее и что вы нам ответите на японском: 行ってらっしゃい или itterasshai, что переводится как "Удачно сходить и вернуться вновь", – добавили в Infiniti.

Ранее японский производитель шин Bridgestone объявил о начале процесса поиска покупателя на свой бизнес в России. При этом в компании подчеркнули, что после приостановки производства и заморозки поставок продолжалась поддержка свыше тысячи сотрудников.



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