Мишустин распорядился направить триллион рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Михаил Мишустин распорядился направить один триллион рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году. Документ, подписанный премьером, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов допустил, что дефицит российского бюджета в 2022 году может оказаться выше заложенных в нем 0,9% ВВП.

Он пояснил, что в текущем году возникают новые задачи, поэтому "цифра, скорее всего, подрастет". При этом глава Минфина подчеркнул, что все социальные обязательства бюджета будут обеспечены в безусловном порядке.

Владимир Путин подчеркнул, что сбалансированность федерального бюджета должна быть сохранена для решения существующих проблем. Президент призвал при планировании брать во внимание макроэкономическую конъюнктуру и ситуацию на глобальных товарных и финансовых рынках.

До этого Мишустин рассказал, что целями нового бюджета являются развитие, нацпроекты, перестройка экономики, а также новые рабочие места и макростабильность.



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