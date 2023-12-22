В ГД внесли инициативу о сроках привлечения к ответственности за посты в соцсетях

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В Госдуму внесли инициативу, уточняющую сроки привлечения к ответственности за посты в социальных сетях. Документ опубликован в базе проектов нижней палаты парламента.

Законопроект в ГД внес вице-спикер палаты Владислав Даванков. Согласно задумке, статью об административных правонарушениях предлагается дополнить новой частью. По ней срок давности привлечения к ответственности будет исчисляться со дня совершения правонарушения.

Отмечается, что нововведение не будет касаться случаев распространения материалов, которые направлены на пропаганду наркотиков, нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. Кроме того, инициатива не будет действовать в случае публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Ранее Даванков предложил одобрить в социальных сетях систему блокировки за кибербуллинг. В своем письме гендиректору VK Владимиру Кириенко депутат попросил дополнить функционал площадки, а также "Одноклассников" и "Дзена", возможностью блокировать пользователей за сталкинг, буллинг и другие формы вербального насилия.

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