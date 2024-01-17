Штрафы для родителей за травлю в школе могут ввести уже весной этого года

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Законопроект против буллинга в школах могут внести в Госдуму уже весной этого года. На данный момент эксперты рассуждают о мерах ответственности для родителей, чьи дети занимаются травлей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на соавтора законопроекта, главу комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нину Останину.

Первое заседание рабочей группы по разработке этого законопроекта состоялось 16 января. По словам первого зампреда комитета ГД по просвещению Яны Лантратовой, в данный момент также обсуждается структура документа: будет ли это отдельный рамочный закон либо же поправки в закон "Об образовании".

Лантратова отметила, что травля является самой частой причиной подростковых суицидов. По предварительной статистике, под травлю подпадают 57% детей и 70% учителей, и только 0,3% пострадавших обращаются в надлежащие органы.

Зачастую родители попросту переводят ребенка в другую школу, однако так проблему не искоренить, добавила депутат. Для этого, по ее мнению, необходима соответствующая госпрограмма. Тем не менее для начала нужно узаконить само понятие "травля".

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект по профилактике травли в учебных заведениях. По задумке парламентариев, закон введет некую основу, чтобы затем можно было оформить программу по профилактике подобных трагедий.

До этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из фракции "Новые люди" предложил ввести в социальных сетях систему блокировки за кибербуллинг. Свое обращение он направил гендиректору VK Владимиру Кириенко.

В Госдуму внесли законопроект о запрете травли педагогов