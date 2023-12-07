Близкие семьи рассказали о поведении девочки за день до стрельбы в Брянске

Фото: телеграм-канал "Следком"

Отец девочки, которая устроила стрельбу в гимназии Брянска, накануне вечером праздновал свой день рождения. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Мама у девочки тоже спокойная. Спокойнее человека мы не видели. Проблем в семье у них не было", – уточнили друзья семьи.

Также они рассказали, что девочка и ее сестра-близнец были очень спокойными. По их словам, между ними были хорошие отношения, они часто общались друг с другом.

При этом друзья семьи подтвердили, что девочку, которая устроила стрельбу в школе, травили.

"Я допускаю, что она в интернете это подсмотрела. Мы не можем уследить за детьми везде. Но странностей у девочки не было", – отметили они.

Кроме того, близкие семьи сообщили, что отец девочки занимался охотой, однако в последнее время забросил это дело, поэтому захотел продать ружье.

"У него есть разрешение, есть сейф. Он давно от этого отошел, съездил несколько раз, понял, что это не его. Он не виноват. Как от ребенка можно спрятать что-то дома?" – добавили близкие семьи.

По информации издания, родители и учителя на допросе заявили, что последние два дня девочка была не похожа на себя: не разговаривала ни с кем и не отвечала на вопросы. Также перед уходом, по словам матери, она оделась во все черное и сказала ей лишь несколько слов.

7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 Бежицкого района Брянска. В результате пострадали пять человек. Еще двое погибли, в том числе девочка, которая открыла огонь.

Как уточнил депутат Госдумы Александр Хинштейн, ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе, заявил парламентарий.

По его словам, нет информации о конфликтах девочки с кем-либо. Она училась средне, уроки не прогуливала и в целом была "неприметной", заявил источник.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Также местная прокуратура проведет проверку исполнения закона об обеспечении безопасности в гимназии.



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