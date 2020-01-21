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Общество

21 января, 10:50

На ВДНХ пройдет День пенсионера

общество город досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ВДНХ 23 января пройдет День пенсионера. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках Дня пенсионера запланирована серия спортивных разминок. Она состоится на веранде Дома культуры под руководством фитнес-тренера. В частности, для гостей праздника подготовили тренировки на открытом воздухе, состязания по настольному теннису, шахматам и домино, а также игры в петанк.

Помимо этого, зарядки пройдут и на катке. Инструктор научит всех желающих держать равновесие на коньках.

Кроме того, в этот день все музеи выставочного комплекса будут бесплатными при предоставлении пенсионного удостоверения или социальной карты москвича. Горожанам старшего возраста предложат посетить экспозиции центра "Космонавтика и авиация", центра славянской письменности "Слово", музея ВДНХ, а также интерактивного музейного комплекса "Буран".

Ранее глава ПФР заявил, что в России сократилось число пенсионеров. По его словам, в 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек.

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