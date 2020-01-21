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Общество

21 января, 09:27

В России сократилось число пенсионеров

общество

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал об уменьшении числа пенсионеров в стране. Об этом сообщает "Российская газета".

"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом – то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", – сообщил он.

По словам Дроздова, по итогам минувшего года было назначено свыше миллиона пенсионных выплат, в числе которых около 830 тысяч являются пенсиями по старости. Однако на заслуженный отдых отправилось на 355 тысяч меньше человек, чем в том случае, если бы не был повышен пенсионный возраст.

Глава ПФР заверил, что число досрочно выходящих на пенсию граждан будет увеличиваться. Отмечается, что такая категория людей составляет четверть от числа пенсионеров. Так, 14,6% от общего числа пенсионеров работали на вредных предприятиях, 5% трудились на Севере, 2,5% являлись врачами и учителями.

Ранее в ПФР рассказали, как изменится размер пенсии через год. Сообщается, что к 2022 году он увеличится на 18,26% по сравнению с 2019 годом.

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