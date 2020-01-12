Россиянам сообщили о новых вариантах пенсионных выплат

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Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор – получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог (сейчас 13%. – Прим. ред), или приобрести пожизненный пенсионный план.

Отмечается, что в рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП) выплаты начинаются либо через 30 лет после начала накоплений либо при достижении пенсионного возраста, а значит раньше.

"С одной стороны, это дает возможность приравнивать данные выплаты к пенсии, потому что они носят пожизненный характер. С другой, неиспользованный остаток наследуется, потому что он рассчитывается как срочный. Таким образом, это как бы скользящий бессрочный план", – заявил Швецов, передает "Российская газета".

По словам первого зампреда ЦБ, по плану человек выберет тот фонд, который даст ему лучшую ежемесячную выплату. Если пенсионный фонд предложит человеку иной план, который его устраивает больше, он купит другой. Как отметил Швецов, никаких ограничений нет.

Кроме того, Швецов пояснил, что "скользящий" вариант выплат дает возможность передачи остатка накоплений по наследству даже после того, как выплаты начались.

Ранее председатель Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов рассказал о бонусах за более поздний выход на пенсию. Сумма ежемесячных выплат в таком случае будет зависеть от индивидуального пенсионного коэффициента. Показатели будут увеличиваться только в течение 10 лет после достижения пенсионного возраста.

В свою очередь, в министерстве труда и социальной защиты РФ заявили, что за 2019 год среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос чуть больше чем на одну тысячу рублей в месяц. При этом последняя индексация года произошла в апреле.