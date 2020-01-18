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Общество

09:02

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсии через год

экономика общество

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26 процента по сравнению с 2019 годом и составит 18 тысяч 290 рублей. Об этом сообщает "Российская газета".

"В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5 процента, 3 процента, 2 процента и 1,3 процента соответственно с 2019 по 2022 годы", – заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

По его словам, рост будет еще выше, если инфляция окажется ниже прогнозируемых цифр. Дроздов также напомнил, что в январе пенсии были проиндексированы на 6,6 процента, в результате чего средние выплаты увеличились на 1 тысячу рублей.

Кроме того, одна из норм действующего пенсионного законодательства предусматривает автоматическое увеличение пенсии на размер фиксированной выплаты при достижении гражданином 80-летнего возраста. В 2020 году такая выплата составляет 5 тысяч 686 рублей.

Ранее в январе стало известно, что в новой пенсионной схеме заложены два варианта пенсионных выплат. Как заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, по завершении накопительной фазы граждане смогут либо сразу получить все накопления с выплатой подоходного налога, или приобрести пожизненный пенсионный план.

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