В СФ предложили отсрочить оплату обучения в вузах

16:51
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Член комитета Совета Федерации по экономической политике Эдуард Исаков предложил рассмотреть возможность отсрочки оплаты для студентов за текущий семестр, сообщает Агентство "Москва".
Также он предлагает зачислить уже оплаченные платежи за проживание студентов в общежитиях на следующий семестр.
По его словам, дистанционное образование, на которое переведены учащиеся всех уровней образования из-за коронавируса, находится на стадии становления.
"Договоры, которые большинство вузов страны заключали с обучающимися, как правило, не предусматривали переход на такие формы обучения. Как кратковременное явление это вполне допустимо, но длительная перспектива применения в отношении обучающегося без его согласия и без пересмотра договорных отношений с ним недопустима", – сказал Исаков.
Сенатор попросил поручить комитету Совета Федерации по науке, образованию и культуре взять на контроль данные вопросы.
Ранее сообщалось, что сроки приемных кампаний в вузы сдвинулись. В 2020 году абитуриенты могут подать документы на бюджетные места до 10 августа, первая волна зачисления пройдет 19 августа, вторая – 24 августа.
Большинство вузов приняли решение провести летнюю сессию онлайн в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что для вузов, чья аккредитация завершается в период с 15 марта 2020-го до 1 января 2021 года, она будет автоматически продлена на год.
Что касается мер, предпринятых в школьном образовании, то для учеников 9-11 классов учебный год завершится 5 июня. Кроме того, учебная программа для них не будет переноситься на следующий год.
В отношении сдачи школьных экзаменов было принято решение, что ОГЭ будет организован лишь для сдачи обязательных предметов. ЕГЭ же планируют провести на стандартной основе, начав его с 8 июня.
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