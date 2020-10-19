Рособрнадзор не планирует вводить выпускной экзамен для начальной школы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рособрнадзор не планирует вводить итоговый экзамен для выпускников начальной школы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

По словам Музаева, у начальной ступени образования есть свои особенности. Когда дети переходят в 5-й класс, отметил глава Рособрнадзора, учитель, который занимался с ними 4 года, может сам оценить уровень готовности школьников к продолжению обучения.

"Поэтому никаких дополнительных испытаний, экзаменов мы не планируем и даже не обсуждаем", – подчеркнул Музаев.

Кроме того, глава Рособрнадзора напомнил, что в 4-х и 5-х классах учащиеся выполняют всероссийские проверочные работы.

Ранее в Москве завершились продленные осенние каникулы. Однако с 19 октября в школы возвращаются только учащиеся 1–5-х классов. Старшеклассники же на две недели переходят на дистанционный режим обучения.