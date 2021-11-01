Власти Москвы оценили дефицит рабочих на стройках в 40%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На столичных стройках дефицит трудовых ресурсов оценивается в 40%, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью РБК.

По его словам, на сегодняшний день нехватка составляет около 80 тысяч человек.

Бочкарев уточнил, что из-за масштабного строительства не хватает ни рабочих, ни инженеров.

"Программу реновации можно было бы реализовывать лет за 25–30. Но проблема в том, что не все существующие объекты просто доживут до этого срока. Мы находимся в гонке со временем", – пояснил он.

Также заммэра отметил, что раньше в столице было около 120 тысяч трудовых мигрантов, а на сегодняшний день – около 40 тысяч.



"Я ставлю задачу своим коллегам в Стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы", – рассказал Бочкарев.

Он подчеркнул, что на строительство должно быть занято в три раза меньше рабочих, а зарплата у них должна быть в два–три раза выше, это бы вдвое ускорило темпы строительства.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки. Программа предполагает ввоз 10 тысяч жителей Центральной Азии, привитых от коронавируса вакциной "Спутник Лайт".

Кроме того, Россия разрешила въезд 158 тысячам граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны.