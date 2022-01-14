Хакеры разместили на сайтах украинских министерств угрожающее сообщение

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Фото: depositphotos/logoff
Портал министерства образования и науки Украины был взломан неизвестными хакерами, на его главной странице появилось угрожающее обращение к украинским гражданам. Об этом сообщает News.ru.
В сообщении, которое было продублировано на украинском, русском и польском языках, говорится, что личные данные украинцев попали в общий доступ, а вся информация с их персональных компьютеров будет удалена.
"Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА (запрещенная в РФ экстремистская организация), за Галицию, за Полесье и за исторические земли", – говорится в сообщении.
Помимо сайта министерства образования и науки, аналогичные сообщения были размещены на официальных порталах министерства иностранных дел, министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Ранее Bloomberg сообщил о хакерах, которые взломали электронную почту ФБР и разослали с нее десятки тысяч писем. По предварительным данным, речь шла о внешней учетной записи для обмена и передачи несекретной информации.
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