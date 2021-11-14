В ФБР признали рассылку фейковых электронных писем с почты ведомства

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Федеральное бюро расследований США признало рассылку фейковых электронных писем с почты ведомства, сообщается на странице ФБР в Twitter.
"ФБР в курсе ошибки в настройках программного обеспечения, которая временно позволило воспользоваться правоохранительным порталом LEEP и рассылать фейковые письма. LEEP – это IT-инфраструктура ФБР, которую мы используем для коммуникации с нашими партнерами в правоохранительных органах на уровне штатов и на местном уровне", – говорится в сообщении.
В ведомстве заверили, что взлома не было, никто не смог получить конфиденциальные данные. На данный момент уязвимость в системе устранена.
Ранее Bloomberg сообщил о хакерах, которые взломали электронную почту ФБР и разослали с нее десятки тысяч писем. По предварительным данным, речь идет о внешней учетной записи для обмена и передачи несекретной информации.
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