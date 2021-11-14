Хакеры взломали электронную почту ФБР и разослали с нее десятки тысяч писем – СМИ

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Фото: depositphotos/PirenX
В ФБР сообщили о хакерах, которые взломали электронную почту ведомства и разослали с нее десятки тысяч писем, передает в субботу, 14 ноября, агентство Bloomberg.
"По данным проекта Spamhaus, отслеживающего спам и связанные с ним киберугрозы, хакеры разослали десятки тысяч электронных писем <...> с предупреждением о возможной кибератаке. ФБР заявило, <...> что осведомлено об инциденте", – говорится в публикации.
По предварительным данным, речь идет о внешней учетной записи, которая использовалась для обмена и передачи несекретной информации.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты используют всю мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности. Он также сообщил, что американская администрация продолжит использовать все доступные инструменты для защиты своих граждан и государственных интересов от киберугроз.
До этого стало известно, что хакеры, которые использовали уязвимости программного обеспечения SolarWinds и Microsoft, украли сведения о контрразведывательных операциях в США и американской санкционной политике в отношении России.
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