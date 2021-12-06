ООН приняла резолюцию России и США по киберпреступлениям

06 декабря, 23:43
Фото: depositphotos/PirenX
Генассамблея ООН приняла резолюцию России и США, в которой говорится о необходимости не допускать использования информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что документ был принят без голосования. Его соавторами выступили ряд государств, включая Великобританию, Францию, Германию, Австралию, Южную Корею, ЮАР и Японию.
Авторы резолюции подчеркивают, что некоторые страны наращивают потенциал в сфере информационно-коммуникационных технологий в военных целях, поэтому их использование в будущих межгосударственных конфликтах становится более вероятным.
В резолюции также говорится, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций выражает озабоченность по поводу злонамеренной деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий, нацеленной на критически важную инфраструктуру.
Документ устанавливает стандарты ответственного поведения государств, однако эти нормы являются добровольными и не имеющими обязательной силы. В то же время авторы резолюции уверены, что таким образом удастся снизить риски для стабильности и безопасности во всем мире. В ГА ООН также подтвердили, что со временем могут быть разработаны и дополнительные нормы.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты используют всю мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности. Он также добавил, что выполнил данное Владимиру Путину обещание преследовать киберпреступников, где бы они ни находились.
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