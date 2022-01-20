Красный Крест подвергся кибератаке, поставившей под угрозу данные более 515 тыс человек

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Фото: depositphotos/AndreyPopov
Международный комитет Красного Креста подвергся кибератаке, об этом говорится в заявлении МККК, распространенном вечером в среду, 19 января.
"В результате атаки были скомпрометированы персональные данные и конфиденциальная информация более чем 515 тысяч крайне уязвимых людей, в том числе тех, кто разлучен со своими семьями из-за конфликтов, миграции и стихийных бедствий, пропавших без вести лиц и их семей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о кибератаке поступила по меньшей мере от 60 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру. Из-за этого МККК временно прекратил работу программы "Восстановление семейных связей", направленной на воссоединение семей, разлученных в ходе конфликта, миграции или катастрофы.
По словам генерального директора МККК Роберта Мардини, кибератака подвергает еще большему риску людей, которые нуждаются в гуманитарных услугах. Он добавил, что пока у Красного Креста нет никаких данных о том, кто стоит за этой кибератакой. Также пока отсутствуют признаки утечки или публичного распространения скомпрометированной информации.
Ранее сообщалось, что неизвестные хакеры взломали портал министерства образования и науки Украины. На его главной странице появилось угрожающее обращение к украинским гражданам.
В сообщении, которое было продублировано на украинском, русском и польском языках, говорилось, что личные данные украинцев попали в общий доступ, а вся информация с их персональных компьютеров будет удалена. Помимо сайта министерства образования и науки, аналогичные сообщения были размещены на официальных порталах министерства иностранных дел, министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
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