Эксперты предупредили о последствиях задержания хакеров REvil для российских компаний

10:16
Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"
Задержание членов группировки REvil может негативно сказать на российских компаниях, поскольку участятся атаки других хакеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности.
"На данный момент мы не видим значительного снижения количества атак шифровальщиков. <...> При этом сложившаяся ситуация может негативно сказаться на российских компаниях – русскоязычные киберпреступники могут активнее их атаковать", – отметил глава лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Олег Скулкин.
При этом он не исключил, что у злоумышленников сейчас могут возникнуть проблемы с обналичиванием краденых денег, поэтому некоторые из них временно уйдут в тень. Со Скулкиным согласен глава отдела продвижения продуктов компании "Код Безопасности" Павел Коростелев. По его мнению, многие хакеры сократят интенсивность атак, однако полностью не откажутся от них, поскольку это является их способом заработка.
"Если бизнесу и будет полегче, то ненадолго", – заключил Коростелев.
Ранее суд в Москве арестовал восьмерых участников хакерской группировки REvil. Роман Муромский, Андрей Бессонов, Михаил Головачук, Руслан Хансвяров, Дмитрий Коротаев и Артем Заец были отправлены под стражу до 13 марта текущего года. Алексей Малоземов и Даниил Пузыревский пробудут под арестом до 14 марта.
Участники REvil были объявлены в розыск по запросу американских властей. В ходе обысков сотрудники ФСБ изъяли у членов преступного сообщества больше 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов и 500 тысяч евро, компьютеры, криптокошельки и дорогостоящие автомобили.
По версии следствия, хакеры похищали у иностранцев деньги посредством вредоносного ПО, которые затем тратили на дорогостоящие покупки.
Суд арестовал восьмерых участников хакерской группировки REvil
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