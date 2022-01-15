Суд арестовал восьмерых участников хакерской группировки REvil

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Тверской районный суд Москвы арестовал восьмерых участников хакерской группировки REvil. Об этом сообщает телеграм-канал "Московские суды общий юрисдикции".

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пузыревского Д.Д. <...> сроком на 2 месяца, то есть до 14 марта 2022 года", – говорится в сообщении.

Ранее суд арестовал Романа Муромского, Андрея Бессонова, Михаила Головачука, Руслана Хансвярова, Дмитрия Коротаева и Артема Заеца до 13 марта 2022 года. Алексей Малоземов же проведет под стражей до 14 марта 2022 года.

Участники REvil были объявлены в розыск по запросу американских властей. В ходе обысков сотрудники ФСБ изъяли у членов преступного сообщества больше 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов и 500 тысяч евро, компьютеры, криптокошельки и дорогостоящие автомобилей.

По версии следствия, хакеры похищали у иностранцев деньги посредством вредоносного ПО, которые затем тратили на дорогостоящие покупки.

