В сетях российских компаний и госучреждений обнаружили тысячи опасных уязвимостей

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Десятки тысяч опасных уязвимостей обнаружили при сканировании сетевых узлов в инфраструктуре российских компаний и госучреждений, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В среднем в рамках одного пилотного проекта выявили 31 066 уязвимостей. Причем критически опасные уязвимости нашли во всех пилотных проектах.

"Крайне опасными" названы более 800 уязвимостей в инфраструктуре компаний. Отмечается, что именно такие уязвимости либо уже используются при кибератаках, либо будут использоваться в ближайшем будущем. Специалисты призывают устранить эти недостатки в первую очередь.

По словам аналитика Positive Technologies Яна Юракового, на важность устранения уязвимости влияют две группы факторов. Во-первых, это значимость и доступность для киберпреступников, а во-вторых, степень опасности уязвимости, то есть вероятность того, что хакеры ей воспользуются.

Юраковой обратил внимание на то, что часто специалисты по безопасности забывают про первую группу факторов и руководствуются только второй.

Ранее Минцифры заявило о не имеющей аналогов кибератаке на портал госуслуг. 11 ноября в течение 20 минут некоторые пользователи столкнулись со сложностями входа на портал.

Одним из объектов атаки стал чат-бот "Макс", который в ответ на обращения выводил на экран недостоверную информацию. В министерстве уточнили, что робот не имеет доступа к личным данным пользователей.

