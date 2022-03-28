РКН потребовал удалить один из эпизодов сериала "Масяня"

Фото: youtube.com/Masyanya Kuvaeva

РКН направил уведомление владельцу ресурса mult.ru о необходимости удаления эпизода анимационного сериала "Масяня". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что основанием для обращения стало требование Генеральной прокуратуры России.

Указывается, что один из роликов на mult.ru содержит недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции и дискредитирует Вооруженные силы РФ.

Как сообщили в РКН, ведомство не блокировало ресурс, доступ к нему самостоятельно ограничил администратор. Впоследствии сайт был открыт, причем видеоролик с ложной информацией был размещен на главной странице. Также администратор сообщил о создании зеркала портала.

Накануне сообщалось, Генеральная прокуратура России даст правовую оценку содержанию опубликованных высказываний украинского лидера Владимира Зеленского в интервью некоторым российским средствам массовой информации и факту их размещения.