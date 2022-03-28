В Кремле прокомментировали требование Роскомнадзора в отношении интервью Зеленского

Фото: ТАСС/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Роскомнадзор будет оценивать взятое рядом СМИ у президента Украины Владимира Зеленского интервью на предмет соответствия законам России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Собственно, связано просто, наверное, с необходимостью этой оценки", – приводит слова пресс-секретаря президента РФ РИА Новости.

У Пескова спросили, чего в этом материале боятся власти РФ или Роскомнадзор. В ответ же представитель Кремля подчеркнул, что боязни нет, а есть действующие законы. Песков отметил важность избежания публикации информации, которая бы приравнивалась к нарушению законодательства.

По его словам, к такой информации относятся как сообщения СМИ, так и интервью. При этом сам он признался, что пока не ознакомился с материалом.

Ранее Генпрокуратура России пообещала дать правовую оценку содержанию интервью с Зеленским. Там отметили, что проверят факт размещения материалов в условиях "массовой антироссийской пропаганды и регулярного размещения ложной информации о действиях РФ".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

