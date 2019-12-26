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В мире

17:44

В Турции признали блокировку "Википедии" нарушением прав граждан

за рубежом

Фото: ТАСС/Altan Gocher/NurPhoto via ZUMA Press

Конституционный суд Турции признал блокировку доступа к онлайн-энциклопедии "Википедия" нарушением прав граждан на свободу слова. Об этом сообщает "Газета.ру".

Это решение было принято после голосования десяти судей. Шестеро из них признали блокировку ущемлением прав человека.

Доступ к "Википедии" в Турции был закрыт в апреле 2017 года. Турецкие власти объяснили такую меру тем, что онлайн-энциклопедия очерняет имидж страны. В качестве примера был приведен материал о связях Анкары с международными террористическими организациями.

Как отметили в министерстве транспорта и связи Турции, от администрации "Википедии" несколько раз требовали отказаться от публикации "ложной" информации, однако ресурс не стал удалять спорный материал.

Ранее президент России Владимир Путин посчитал, что "Википедию" необходимо заменить новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Такое предложение лидер озвучил на заседании президентского Совета по русскому языку.

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