Путин поддержал замену "Википедии"

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин считает, что "Википедию" в России необходимо заменить новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Такое предложение лидер озвучил на заседании президентского Совета по русскому языку.
"По поводу "Википедии"... Лучше заменить ее Большой российской новой энциклопедией в электронном виде. Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная", – цитирует президента РИА Новости.
В сентябре СМИ писали, что власти могут выделить почти 1,7 миллиарда рублей на создание российского аналога "Википедии" в 2020-2022 годах. Соответствующую субсидию планируют выделить издательству "Большая российская энциклопедия".
5 ноября президент Владимир Путин провел совещание президентского Совета по русскому языку. На заседании лидер выразил обеспокоенность современными тенденциями развития национального языка. По словам Путина, русофобы объявили войну русскому языку, а в некоторых странах это стало чертой официальной политики.
Владимир Путин предложил разработать единый корпус словарей, нормы которых станут обязательными для соблюдения в государственных структурах и СМИ. Также лидер считает, что необходимо обеспечить высокий уровень грамотности россиян и поддержку русскоязычной диаспоре за рубежом.
На заседании президент также усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, особенно в отношении подготовки школьных преподавателей русского языка. Путин предположил, что это просто "голая схема модная", которая не имеет никакого смысла.
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