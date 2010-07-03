Сбой произошел в работе интернет-энциклопедии "Википедия"

Сбои в работе интернет-портала "Википедия" произошли во многих странах мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
"Сбои в работе Википедии наблюдаются с 14:10 по времени Восточного побережья США (21:10 по московскому времени – прим.)", – заявляется на сайте сервиса.
Отмечается, что на проблемы в работе "Википедии" жаловались пользователи из Великобритании, Нидерландов, Германии, Италии, Испании, Греции, Польши, Франции и России. Больше всего недовольства поступало на сайт Downdetector из Лондона и Москвы.
Отмечается, что главным сбоем стала работа самого сайта "Википедия". О такой проблеме заявили 95 процентов пользователей. Еще 5 процентов опрошенных пожаловались на проблемы со входом в личный аккаунт.
Ранее пользователи сообщали о сбоях в работе Google. У большей части опрошенных возникли проблемы с поиском информации по запросу.
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