Пользователи сообщили о сбоях в работе Google

Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
"Сбои в работе Google наблюдаются с 17:33 воскресенья по времени Восточного побережья США", – информирует сервис.
Отмечается, что наибольшее количество жалоб на неполадки поступило от пользователей из Америки и Европы.
В России также наблюдались сбои в работе системы Google. У пользователей возникли проблемы с поиском информации по запросу. О такой проблеме заявили 80 процентов опрошенных. У пятой части пользователей не получилось войти в собственную учетную запись.
Ранее сбой произошел в работе сервиса объявлений Avito. Проблемы у пользователей были зафиксированы на всей территории России.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.