Пользователи сообщили о сбоях в работе Google

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Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.

"Сбои в работе Google наблюдаются с 17:33 воскресенья по времени Восточного побережья США", – информирует сервис.

Отмечается, что наибольшее количество жалоб на неполадки поступило от пользователей из Америки и Европы.

В России также наблюдались сбои в работе системы Google. У пользователей возникли проблемы с поиском информации по запросу. О такой проблеме заявили 80 процентов опрошенных. У пятой части пользователей не получилось войти в собственную учетную запись.

Ранее сбой произошел в работе сервиса объявлений Avito. Проблемы у пользователей были зафиксированы на всей территории России.