Госавтоинспекция Москвы сообщила о сбое на телефонной линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В столичной Госавтоинспекции сообщили о сбоях на городской телефонной линии управления.

"В здании управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве частично не работают городские телефонные номера по причине технического сбоя", – указано на сайте ведомства.

По всей стране 5 июня наблюдался сбой в Федеральной информационной системе ГИБДД. Во многих подразделениях не было возможности зарегистрировать автомобили и снять их с учета. Сбой продолжался около двух часов.

31 июля официальный сайт ГИБДД был недоступен после запуска интерактивного раздела, в котором собрана информация о местах размещения средств фото- и видеофиксации на дорогах. Страница со списком открывалась, но некоторое время работала некорректно.

