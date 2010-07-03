Работа информационной системы ГИБДД восстановлена

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сбой в информационной системе ГИБДД устранен.

"Технические специалисты ведомства полностью устранили последствия сбоя. Прием граждан возобновлен во всех региональных подразделениях ГАИ", – передает "Интерфакс" сообщение инспекции.

Утром 5 июня по всей России наблюдался сбой в Федеральной информационной системе ГИБДД. Во многих подразделениях не было возможности зарегистрировать автомобили и снять их с учета. Сбой продолжался около двух часов.

