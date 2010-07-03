По всей России произошел сбой в базе ГИБДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сбой в базе Госавтоинспекции произошел как в Москве, так и в регионах страны", – сообщили агентству.

Во многих подразделениях ГИБДД нет возможности зарегистрировать автомобили и снять их с учета.

Пополнение счета транспондеров для платных дорог может быть недоступно с вечера 5 июня до утра 6 июня, об этом сообщалось ранее.