Отдел технадзора и регистрационной работы ГИБДД №3 приостановил работу из-за сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Межрайонный отдел ГИБДД технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы №3 временно приостановил работу из-за технического сбоя, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГИБДД Главного управления МВД РФ по столице.

Указанный отдел располагается в Сигнальном проезде, дом №9. В ведомстве уточнили, что в связи с техническим сбоем приостановлено предоставление государственных услуг. Клиентам принесли извинения за временные неудобства.