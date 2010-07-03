Сбой произошел в работе сервиса объявлений Avito

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В работе сервиса для размещения объявлений Avito произошел сбой, сообщает сайт downdetector.com.

Как уточнили аналитики Downdetector, большинство пользователей (50%) жаловались на проблемы со входом на сайт, еще 49% пользователей сообщали о трудностях при работе с сервисом.

По данным сервиса, проблемы зафиксированы на всей территории России. Больше всего жаловались на работу сервиса жители из Москвы, Санкт- Петербурга, Краснодара, Самары, Омска, Сургута, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

В начале июля сообщалось о крупном сбое в работе WhatsApp, Instagram и Facebook. У 75% пользователей наблюдались проблемы с загрузкой изображений, отправлением и получением сообщений, 14% не могли войти в систему.

В мае стало известно, что данные почти 50 миллионов пользователей Instagram оказались в открытом доступе. Некоторое время в Сети была доступна для просмотра база данных, размещенная на Amazon Web Services.

