В работе социальной сети Instagram произошел сбой, сообщает сайт downdetector.com.
Как уточнили аналитики Downdetector, большинство жалоб (50%) касается проблем с загрузкой новостной ленты, еще у 42% пользователей возникли трудности с авторизацией. В 6% случаев жалобы связаны с веб-сайтом Instagram.
По данным сервиса, проблемы зафиксированы в США, Аргентине, Бразилии, на Кубе, в Португалии, Италии, Турции, Франции, Нидерландах, Великобритании, Германии, Малайзии.
В начале июля сообщалось о крупном сбое в работе WhatsApp, Instagram и Facebook. У 75% пользователей наблюдались проблемы с загрузкой изображений, отправлением и получением сообщений, 14% не могли войти в систему.
В мае стало известно, что данные почти 50 миллионов пользователей Instagram оказались в открытом доступе. Некоторое время в Сети была доступна для просмотра база данных, размещенная на Amazon Web Services.
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