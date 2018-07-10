Основатель "Википедии" расскажет о будущем цифровых технологий

10 июля, 19:55
Фото: ТАСС/PA Photos
Институт "Стрелка" запускает летнюю дискуссионную программу о цифровых технологиях и инновациях Binary District X Strelka.
Мировые эксперты обсудят, что позволяет ученым совершать новые прорывы каждый день и как технологии проникли в различные сферы нашей жизни. Программа будет интересна непосредственным участникам технологических изменений, профильным специалистам и тем, кто следит за трендами.
Откроется программа 12 июля дискуссией основателя "Википедии" Джимми Уэйлса и основателя платформы Waves и проекта Vostok Александра Иванова, которые рассмотрят будущее цифровой трансформации в трех важных аспектах этого процесса: цифровой трансформации бизнеса, роли государства и конечных пользователей в цифровой среде, а также обсудят перспективы цифровизации как перехода к новому качеству жизни и более гибкому и безопасному миру.
30 июля пройдет дискуссия "Цифровая эволюция крупных компаний", а 9 августа – дискуссия "Как новые технологии меняют государство". Завершится Binary District X Strelka 28-30 августа конференцией "Цифровая экономика: перспективы реализации в России".
Все мероприятия бесплатные, вход – по предварительной регистрации.
Когда: 12 июля – 30 августа
Где: Институт "Стрелка"
Подробности: по ссылке
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: