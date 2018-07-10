Основатель "Википедии" расскажет о будущем цифровых технологий

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Институт "Стрелка" запускает летнюю дискуссионную программу о цифровых технологиях и инновациях Binary District X Strelka.

Мировые эксперты обсудят, что позволяет ученым совершать новые прорывы каждый день и как технологии проникли в различные сферы нашей жизни. Программа будет интересна непосредственным участникам технологических изменений, профильным специалистам и тем, кто следит за трендами.

Откроется программа 12 июля дискуссией основателя "Википедии" Джимми Уэйлса и основателя платформы Waves и проекта Vostok Александра Иванова, которые рассмотрят будущее цифровой трансформации в трех важных аспектах этого процесса: цифровой трансформации бизнеса, роли государства и конечных пользователей в цифровой среде, а также обсудят перспективы цифровизации как перехода к новому качеству жизни и более гибкому и безопасному миру.

30 июля пройдет дискуссия "Цифровая эволюция крупных компаний", а 9 августа – дискуссия "Как новые технологии меняют государство". Завершится Binary District X Strelka 28-30 августа конференцией "Цифровая экономика: перспективы реализации в России".

Все мероприятия бесплатные, вход – по предварительной регистрации.

Когда: 12 июля – 30 августа



Где: Институт "Стрелка"



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