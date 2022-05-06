Агрессивные намерения против России не останутся без последствий – Матвиенко

Фото: kremlin.ru
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что агрессивные намерения в отношении РФ не останутся без последствий.
"Никто не может рассчитывать, что его агрессивные намерения относительно нашей страны останутся без последствий", – приводит Pravda.Ru ее слова.
Матвиенко подчеркнула, что военные РФ в ходе спецоперации на Украине спасают не только Россию, но и весь мир от угрозы радикального национализма и нацизма, ВС РФ делают все для сведения к минимуму разрушений и для отсутствия жертв среди мирного населения на Украине.
По ее словам, западные страны "уверовали в собственную исключительность".
Ранее Валентина Матвеенко заявила о намерении Запада устроить тотальную блокаду РФ.
Она добавила, что Россия никогда не сталкивалась с таким давлением, санкции объявили против каждой российской семьи, при этом страна получила новые возможности для развития.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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