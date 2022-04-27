Матвиенко сообщила о намерении Запада устроить тотальную блокаду РФ

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что западные страны намерены сформировать тотальную блокаду России и не допустить ее развития, сообщает Pravda.Ru.

"Речь идет о попытках организовать тотальную блокаду нашей стране, затормозить ее развитие и, называя вещи своими именами, наказать наш народ", – сообщила Матвиенко.

По ее словам, Россия никогда не сталкивалась с таким давлением, санкции объявили против каждой российской семьи, при этом страна получила новые возможности для развития.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал проект Большого евразийского партнерства возможным будущим человечества. По словам политика, такое партнерство станет ответом на попытки Запада изолировать Россию, в результате чего он рискует остаться в меньшинстве или в одиночестве.

Владимир Путин называл внешние ограничения в отношении России санкционной агрессией. Он подчеркнул, что Москва столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. При этом президент РФ заверил, что у Запада не получается расколоть российское общество.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

