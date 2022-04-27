Косачев назвал проект Большого евразийского партнерства возможным будущим человечества

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Проект Большого евразийского партнерства может стать будущим человечества, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Развитие Большого евразийского партнерства, куда входят государства, не принявшие концепцию однополярного мира, – и есть будущее человечества", – сообщил Косачев на заседании профильной комиссии в рамках Совета законодателей.
По словам политика, такое партнерство станет ответом на попытки Запада изолировать Россию, в результате он рискует остаться в меньшинстве или в одиночестве.
Владимир Путин в 2015 году выступил с идеей создания Большого евразийского партнерства, стать его участниками могут страны ЕАЭС, Китай, Индия, Пакистан, Иран и страны СНГ, а также другие государства и объединения.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия решила проблемы, связанные с санкциями Запада, и смогла обеспечить свою самодостаточность в большинстве сфер.
Он отметил, что руководство РФ пришло к выводу, что больше не может полагаться на западных партнеров в сферах, имеющих стратегическое значение, в том числе оборонной промышленности и продовольственной безопасности. Последнюю, по заверению дипломата, Россия обеспечивает сама.
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