Шольц заявил, что санкции Запада против России правильны и эффективны

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции Запада являются эффективными и правильными.
По его мнению, ограничительные меры являются важным средством давления на Москву с тем, чтобы прекратить украинский конфликт.
"Страна отрезана от мирового технологического прогресса. Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России", – сказал он в интервью газете Magdeburger Volksstimme.
Он также заявил, что "сильный и единый" ответ Европы на украинский конфликт якобы удивил Владимира Путина. Шольц добавил, что о выходе ФРГ из западного альянса сторонников Украины не может быть и речи.
Ранее сообщалось, что несколько городских советов в Нидерландах призвали правительство страны временно освободить их от соблюдения санкций Евросоюза против России из-за трудностей при поиске альтернатив российским энергоносителям.
До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что из-за введенных против России санкций Евросоюз в скором времени столкнется с серьезными вызовами. По его словам, нельзя отрицать тот факт, что цены на газ растут, поэтому ЕС должен быть готовы "заплатить цену за свободу".
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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