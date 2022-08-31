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Политика

17:35

Депутат призвал допускать въезд в РФ только по личным гуманитарным картам

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Странам Евросоюза, выступающим за визовые ограничения в отношении россиян, необходимо разрешить въезд на территорию РФ только по персональным гуманитарным разрешениям, заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

"Реагировать выборочно. Для граждан стран Прибалтики, Польши и Финляндии и некоторым другим, выступающим за визовые ограничения, сделать въезд только по персональным гуманитарным разрешениям", – сообщил он РИА Новости.

При этом для тех, кто не поддержал данные ограничения, следует сохранить упрощенный порядок.

Депутат отметил необходимость открывать границы с теми государствами, которые стремятся иметь хорошие отношения с Россией. "А вот венгры, немцы и французы, к примеру, пусть ездят в упрощенном порядке. Как голосовали, как регулируют свои визовые правила – так пусть и получают конкретный ответ. И наоборот: надо всячески открывать страну для граждан тех стран, кто хочет иметь нормальные отношения с Россией", – пояснил Морозов.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза достигли компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией.

Он также добавил, что министры иностранных дел Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения о действиях с уже выданными гражданам РФ долгосрочными визами. При этом каждая страна союза сможет самостоятельно регулировать допуск россиян через свои границы в ЕС.

ЕС достиг компромисса по полной приостановке облегченного визового режима с РФ

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Сюжет: Санкции

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