Депутат призвал допускать въезд в РФ только по личным гуманитарным картам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Странам Евросоюза, выступающим за визовые ограничения в отношении россиян, необходимо разрешить въезд на территорию РФ только по персональным гуманитарным разрешениям, заявил депутат Госдумы Олег Морозов.
"Реагировать выборочно. Для граждан стран Прибалтики, Польши и Финляндии и некоторым другим, выступающим за визовые ограничения, сделать въезд только по персональным гуманитарным разрешениям", – сообщил он РИА Новости.
При этом для тех, кто не поддержал данные ограничения, следует сохранить упрощенный порядок.
Депутат отметил необходимость открывать границы с теми государствами, которые стремятся иметь хорошие отношения с Россией. "А вот венгры, немцы и французы, к примеру, пусть ездят в упрощенном порядке. Как голосовали, как регулируют свои визовые правила – так пусть и получают конкретный ответ. И наоборот: надо всячески открывать страну для граждан тех стран, кто хочет иметь нормальные отношения с Россией", – пояснил Морозов.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза достигли компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией.
Он также добавил, что министры иностранных дел Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения о действиях с уже выданными гражданам РФ долгосрочными визами. При этом каждая страна союза сможет самостоятельно регулировать допуск россиян через свои границы в ЕС.
ЕС достиг компромисса по полной приостановке облегченного визового режима с РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: