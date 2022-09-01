Песков прокомментировал приостановку ЕС облегченного визового режима с РФ

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Приостановка Евросоюзом облегченного визового режима с Россией сделает ситуацию для европейцев более сложной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он предположил, что из-за этого решения россияне будут дольше и сложнее получать визу. Песков назвал это решение ЕС нелепым "в серии вот такого продолжающегося абсурда".

У него также спросили, даст ли Россия симметричный ответ. Пресс-секретарь президента же ответил, что Москва уверенно идет по пути, который наилучшим образом соответствует ее интересам.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны – члены ЕС достигли компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Он отметил, что это значительно уменьшит число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы. Боррель также добавил, что министры иностранных дел Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения о действиях с уже выданными гражданам РФ долгосрочными визами.

