Кабмин РФ решил не вводить запрет майнинга криптовалют в Хакасии

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Российское правительство решило не вводить запрет на майнинг криптовалюты в Хакасии из-за отсутствия ожидаемого дефицита электроэнергии в республике и снижения налоговых поступлений в доход. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

Кроме того, правительство отозвало предложения Карелии и Пензенской области по введению запрета, а также отложило на 2 месяца рассмотрение этого вопроса по Забайкальскому краю и Бурятии. Кабмин подчеркнул, что необходимо учесть оценку выпадающих доходов в электросетевом комплексе и подготовить нормативную базу по механизму перераспределения мощности от майнинговой нагрузки.

"Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба совместно с энергетическими компаниями за этот период также должны проработать мероприятия по экономическому стимулированию привлечения майнинговой нагрузки в профицитные с точки зрения электроэнергии и мощности регионы", – говорится в сообщении.

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил сформировать рабочую группу по развитию конкурентных розничных рынков электроэнергии и расширить ее состав.

В 2024 году правительство утвердило список регионов, где вплоть до 2031 года действует запрет на майнинг. В перечень попали Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и новые регионы России. Данная деятельность также запрещена на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края во время пиков энергопотребления.