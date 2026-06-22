Собянин сообщил об уничтожении уже 79 БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили пять вражеских дронов, направлявшихся к Москве. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

На место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб. На данный момент в небе над столицей нейтрализовано уже 79 БПЛА.

Налет вражеских беспилотников начался в ночь на 22 июня. Первые дроны были зафиксированы в 02:58.

На фоне угрозы столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково перешли на работу с ограничениями. Первая авиагавань полностью приостановила прием и выпуск самолетов, в двух других рейсы обслуживаются по согласованию с соответствующими органами.