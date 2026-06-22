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22 июня, 08:47

Мэр Москвы

Собянин сообщил об отражении атаки уже 61 направлявшегося к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ПВО Минобороны уничтожили 2 беспилотника, которые летели на Москву, сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Мэр подчеркнул, что в настоящий момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака на столицу началась в ночь на 22 июня. В общей сложности к настоящему моменту над городом был сбит 61 вражеский дрон.

На фоне этого были введены временные ограничения в столичных аэропортах. В частности, Домодедово и Внуково начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, а Шереметьево приостановил обслуживания самолетов.

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