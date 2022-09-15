Мурашко наградил Попову за заслуги в области здравоохранения

Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко наградил главу Роспотребнадзора Анну Попову медалью за многолетний добросовестный труд и заслуги в области здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС.

"Ну и классические цветы от министерства здравоохранения и от меня – ромашки от Мурашко", – сказал глава Минздрава.

Ранее Владимир Путин поздравил специалистов Роспотребнадзора со 100-летием санэпидемслужбы РФ. Президент отметил, что работа службы имеет очень большое значение для жителей, общества и страны в целом.

Кроме того, День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора теперь будет отмечаться в РФ 15 сентября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в течение двух месяцев закрепить это решение необходимым нормативным правовым актом.