Собянин поздравил с днем рождения Ларису Долину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Ларису Долину.

Мэр Москвы назвал ее выдающейся певицей, которая вносит большой вклад в развитие искусства.

"С Вашим творчеством связаны яркие страницы отечественной эстрады и кинематографа. Песни в Вашем блистательном исполнении любимы миллионами слушателей в нашей стране и за рубежом", – написал Собянин.

По его словам, концерты Долиной являются украшением культурной жизни Москвы.

Лариса Долина родилась в 1955 году в Баку, а детство провела в Одессе. Артистка окончила эстрадное отделение Музыкального училища имени Гнесиных.

Долина имеет звания "Заслуженный артист Российской Федерации", "Народный артист Российской Федерации", а также обладает орденами Почета и Дружбы.

Ранее сообщалось, что народному артисту Советского Союза Иосифу Кобзону открыли памятник в Москве. Монумент открыли в Оружейном переулке накануне 85-летия со дня рождения артиста. Он является первым музыкальным памятником в городе. В него было встроено 14 каменных плит, напоминающих виниловые пластинки, с названиями известных композиций певца.

