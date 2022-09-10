Собянин поздравил с днем рождения Ларису Долину

12:01
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Ларису Долину.
Мэр Москвы назвал ее выдающейся певицей, которая вносит большой вклад в развитие искусства.
"С Вашим творчеством связаны яркие страницы отечественной эстрады и кинематографа. Песни в Вашем блистательном исполнении любимы миллионами слушателей в нашей стране и за рубежом", – написал Собянин.
По его словам, концерты Долиной являются украшением культурной жизни Москвы.
Лариса Долина родилась в 1955 году в Баку, а детство провела в Одессе. Артистка окончила эстрадное отделение Музыкального училища имени Гнесиных.
Долина имеет звания "Заслуженный артист Российской Федерации", "Народный артист Российской Федерации", а также обладает орденами Почета и Дружбы.
Ранее сообщалось, что народному артисту Советского Союза Иосифу Кобзону открыли памятник в Москве. Монумент открыли в Оружейном переулке накануне 85-летия со дня рождения артиста. Он является первым музыкальным памятником в городе. В него было встроено 14 каменных плит, напоминающих виниловые пластинки, с названиями известных композиций певца.
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