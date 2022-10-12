В СПЧ хотят предложить ввести призывные медкомиссии на период мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Совет по правам человека готовит предложение правительству РФ на организацию военно-врачебных комиссий с участием гражданских медиков, которые будут оценивать годность резервистов. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

По словам члена СПЧ Кирилла Кабанова, речь идет о необходимости привлечения гражданских медиков. Чтобы инициатива стала действительной, Минобороны должны выпустить приказ о деятельности военно-врачебных комиссий во время мобилизации.

"Человек сможет отказаться, если он считает себя здоровым, подписать соответствующие документы и идти (в зону спецоперации. – Прим. ред.), но возможность пройти медкомиссию обязательно должна быть", – прокомментировал Кабанов.

Ранее Кабанов заявил, что вопрос об ответственности для граждан РФ, покинувших страну после объявления частичной мобилизации, обсуждается в СПЧ. Он подчеркнул, что не всех уехавших из России нужно называть дезертирами.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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